Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху Гитлером нынешнего времени

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «Гитлером нынешнего времени». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

«Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним. Однажды справедливость спросит за невиновных и угнетенных», — привел сравнение Эрдоган.

Ранее президент Турции обвинил Израиль в расширении конфликта на Ближнем Востоке путем провокаций. Он добавил, что операция Ирана против Израиля стала «следствием двойных стандартов Запада» и доказательством, что «вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека».

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.