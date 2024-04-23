Глава МЧС Чечни Цакаев грозился изнасиловать задержавших его полицейских

Появились новые подробности о задержании главы управления МЧС по Чечне Алихана Цакаева на КПП Герзельский мост. Стало известно, что к месту задержания приехали вооруженные люди из Чечни. Они, угрожая автоматами, требовали от полицейских отпустить Цакаева.

О попытке задержания Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. При этом инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

Министр пытался скрыться с места задержания и избил полицейских

Джип Цакаева остановили за езду по встречке. Генерал-майор подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и остановил автомобиль, однако вступил в конфликт с инспекторами. Спустя какое-то время Цакаев резко нажал на газ и автомобиль поехал прямо на сотрудников ГИБДД. Полицейским пришлось применить «ежа», чтобы окончательно остановить машину.

Цакаева вытащили из автомобиля и отвели после задержания в помещение федерального контрольно-пропускного пункта (ФКПП), там министр начал оскорблять полицейских. Более того, он ударил двух сотрудников: старшего сержанта пнул ногой в живот, а старшего лейтенанта ударил ногой по колену.

Один из сотрудников вспоминает, что министр был пьян и неуверенно стоял на ногах. В помещении Цакаев не представлялся и не называл свою должность. Он обещал, что задержавшие его полицейские вскоре узнают, кто он такой. Более того, он начал угрожать сотрудникам изнасилованием.

На защиту главы чеченского МЧС отправили Росгвардию

Через 10 минут на место задержания главы чеченского МЧС приехали инспекторы ДПС из Чечни. Они вели себя прилично, не угрожали коллегам и попытались успокоить Цакаева, продолжавшего оскорбления. После этого, по свидетельству одного из полицейских, к месту приехали сотрудники чеченской Росгвардии. Издание Baza называет их «ахматовцами», имея в виду СОБР «Ахмат» — чеченское спецподразделение Росгвардии.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Чеченские силовики были вооружены. «Патроны в патронник заложили. Как будто на бой собрались», — вспоминает один из правоохранителей. Очевидцы рассказывают, что чеченские спецназовцы угрожали применить насилие. Они увели Цакаева, который в этот же момент пообещал поставить задержавших его полицейских на колени. Тогда «ахматовцы» несколько раз ударили одного из сотрудников полиции, посадили главу чеченского управления МЧС в машину и уехали вместе с ним.

Известно, что Цакаев указом президента России был назначен начальником управления МЧС России по Чеченской Республике 25 марта 2022 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его «дорогим братом». Кадыров также призвал руководство Дагестана разобраться в случившемся и добавил, что участвовавших в задержании Цакаева сотрудников «гнать надо из структур с треском».