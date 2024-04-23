Появились новые подробности о задержании главы МЧС Чечни Цакаева

Baza: росгвардейцы из Чечни угрожали автоматами полицейским, задержавшим Цакаева

Очевидцы рассказали новые подробности инцидента с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевым на КПП «Герзельский мост» — росгвардейцы, угрожая автоматами, требовали от полицейских отпустить его. Об этом сообщает Baza.

Цакаев оскорблял сотрудников полиции, а также ударил ногой в живот старшего сержанта и по колену старшего лейтенанта. Затем на черном внедорожнике прибыли вооруженные люди, по предварительным данным — росгвардейцы. Они тоже нанесли несколько ударов полицейским и, демонстрируя автоматы, заставили их отпустить Цакаева. Он сел в свой автомобиль и уехал.

22 апреля МВД сообщило о результатах проверки инцидента с Цакаевым. По данным ведомства, нарушитель, чьи имя и фамилия не называются, ехал по встречной полосе, отказался предоставить документы сотрудникам, ругался матом и пытался скрыться. Кроме того, он оказал сопротивление при задержании и ударил сотрудников правоохранительных органов.

Эту информацию МВД отправит в Следственный комитет России.

О попытке задержания Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. При этом инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, попытка задержания является постыдной провокацией. Он охарактеризовал ее как имевшую «крайне грубую форму».