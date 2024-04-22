В МВД рассказали о результатах проверки по инциденту с главой МЧС Чечни

МВД об инциденте с главой МЧС Чечни: нарушитель ехал по встречке

В МВД рассказали о результатах проверки по инциденту с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевым на КПП «Герзельский мост». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Северному Кавказу.

По данным ведомства, нарушитель, чьи имя и фамилия не называются, ехал по встречной полосе, отказался предоставить документы сотрудникам, ругался матом и пытался скрыться. Кроме того, он оказал сопротивление при задержании и ударил сотрудников правоохранительных органов.

Эту информацию вскоре отправят в Следственный комитет России.

О попытке задержания Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. При этом инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

По слова главы Чечни Рамзана Кадырова, попытка задержания является постыдной провокацией. Он охарактеризовал ее как имевшую «крайне грубую форму».