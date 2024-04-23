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10:04, 23 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта природа загадочных объектов в космосе

Nature Astronomy: раскрыто происхождение двойных объектов массы Юпитера

Фото: NASA / Unsplash

Астрономы Университета Невады в Лас-Вегасе раскрыли природу загадочных космических объектов, известных как двойные объекты массы Юпитера или JuMBO. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

JuMBO — это планеты-кандидаты, которые вращаются вокруг друг друга и при этом свободно плавают в космосе, не являясь привязанными гравитационно к какой-либо звезде. Их существование противоречит широко принятым моделям происхождения и эволюции планетных систем.

Чтобы определить, как могли образоваться JuMBO, ученые использовали моделирование движения N тел. Они изучили взаимодействие между телами внутри плотных звездных скоплений, которое могло привести к выбросу в межзвездное пространство гравитационного связанных планет-гигантов.

Результаты показали, что близкое прохождение звезд мимо друг друга способствует образованию JuMBO. Такие события с большей вероятностью происходят в плотных звездных скоплениях, что позволяет предположить, что свободно плавающие двойные планеты могут быть более распространены, чем считалось ранее.

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      Александр Еникеев
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