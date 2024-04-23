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19:08, 23 апреля 2024Россия

Люди пострадали при взрыве дрона-камикадзе ВСУ возле российского предприятия

Гладков: три человека пострадали при взрыве дрона возле предприятия в Шебекино

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал и взорвался возле проходной промышленного предприятия в Шебекино Белгородской области. Пострадали три человека, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, у одного мужчину с ранениями грудной клетки и плеча доставили в областную клиническую больницу. «Еще двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода», — рассказал Гладков.

Он добавил, что состояние пострадавших оцениваются как средней степени тяжести. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

Помимо этого, зафиксированы повреждения пяти легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ упали взорвался на территории села Безлюдовка примерно в девяти километрах от российско-украинской границы. В результате оказался поврежден фасад коммерческого объекта. Информация о пострадавших не поступала.

ЖЗЛ
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