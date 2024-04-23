Муж и жена попытались обратить женщину в ислам при помощи интимных фото

В Индии муж и жена решили обратить его любовницу в ислам при помощи шантажа

Женщина из Индии обратилась в полицию из-за шантажа любовника и его жены. Об этом сообщает Hindustan Times.

28-летняя женщина, чье имя не называется, вышла замуж в 2013 году. В браке она родила двоих детей. А в 2020 году индианка встретила в магазине, которым владел ее муж, мужчину по имени Рафик. Он часто заходил в магазин и общался с ней, и со временем у них начался роман. Об этом узнал муж женщины, и ей пришлось на несколько месяцев уйти из дома. Затем она вернулась к мужу с условием, что порвет все отношения с Рафиком, но любовник стал угрожать, что распространит ее интимные фотографии. Женщина решила продолжить общение с ним, вскоре поругалась с мужем и была вынуждена снова уйти из дома.

В 2021 году она переехала к Рафику и его жене. После этого, по ее словам, Рафик неоднократно насиловал ее на глазах у супруги. Пара также заставляла женщину носить бурку и совершать намаз пять раз в день. Наконец, при помощи угроз и шантажа они попытались склонить женщину к тому, чтобы она обратилась в ислам. Они обещали выслать семье и родственникам ее интимные фотографии, если она не сменит религию, не разведется с мужем и не выйдет замуж за Рафика.

После этого женщина обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой шантажа и насилия. Рафика и его жену арестовали.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Когда молодая женщина собиралась на какое-нибудь мероприятие, она не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились.