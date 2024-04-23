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11:29, 23 апреля 2024Экономика

Qiwi оценила убытки из-за продажи бизнеса в России

Qiwi признала убыток в 22,7 млрд рублей из-за продажи бизнеса в РФ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Компания Qiwi спрогнозировала убыток в 22,7 миллиарда рублей из-за продажи российского бизнеса в текущем году. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность компании за 2023 год пишет Forbes.

Кроме того, организация признала убытки от обесценения активов в 14,4 миллиарда рублей. В эту сумму вошли оценочная стоимость конкурентных преимуществ (goodwill) российского подразделения, а также стоимость ее нематериальных активов и основных средств. В отчетной документации Qiwi сказано, что компания понесла эти убытки, так как продажа активов в РФ проводилась «с дисконтом за иностранное владение».

Несмотря на это, в прошлом году чистая выручка компании по продолжающейся деятельности выросла на 87 процентов в годовом выражении, а чистая прибыль составила 1,3 миллиарда рублей. В компании сообщили о планах по развитию бизнеса в Казахстане и ОАЭ, а также на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и Евросоюзе.

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В январе Qiwi завершила сделку по продаже российских активов, сообщил новый генеральный директор QIWI plc Алексей Мащенков. Их новым владельцем стала гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая прежнему главному исполнительному директору Андрею Протопопову. В рамках сделки покупателю в собственность перешли в том числе Киви Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business и система денежных переводов Contact.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка. Причиной для такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

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