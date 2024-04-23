Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:29, 23 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка получила 440 часов обязательных работ за танец на кладбище

В Краснодаре женщина получила 440 часов обязательных работ за танец на кладбище

Фото: Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Ленинский районный суд Краснодара приговорил местную жительницу Софию Бургер к 440 часам обязательных работ за танец на городском кладбище. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Бургер признана виновной по части 2 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений»). Во время заседания она свою вину признала и в содеянном раскаялась. В суде отметили, что, если женщина не будет выполнять обязательные работы, ее наказание может быть заменено лишением свободы.

Как установил суд, инцидент произошел 23 марта 2023 года на территории Всесвятского кладбища в Краснодаре. Там обвиняемая станцевала на могиле, демонстрируя неприличные жесты. Происходящее снимал на мобильный телефон муж женщины. Далее танец был опубликован в социальной сети.

Ранее сообщалось, что суд в Красноярске приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за сброшенную с балкона третьего этажа бездомную собаку.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      В Москве неизвестный мужчина с ножом совершил нападение в подъезде жилого дома

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Белый дом признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

      50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

      Власти Мексики начали переговоры с Турцией из-за недопуска россиянина на рейс

      Выливший зеленку в урну для голосования россиянин отделался условным сроком

      Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

      ВСУ несколько раз ударили по Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше