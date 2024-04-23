Россиянка получила 440 часов обязательных работ за танец на кладбище

В Краснодаре женщина получила 440 часов обязательных работ за танец на кладбище

Ленинский районный суд Краснодара приговорил местную жительницу Софию Бургер к 440 часам обязательных работ за танец на городском кладбище. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Бургер признана виновной по части 2 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений»). Во время заседания она свою вину признала и в содеянном раскаялась. В суде отметили, что, если женщина не будет выполнять обязательные работы, ее наказание может быть заменено лишением свободы.

Как установил суд, инцидент произошел 23 марта 2023 года на территории Всесвятского кладбища в Краснодаре. Там обвиняемая станцевала на могиле, демонстрируя неприличные жесты. Происходящее снимал на мобильный телефон муж женщины. Далее танец был опубликован в социальной сети.

Ранее сообщалось, что суд в Красноярске приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за сброшенную с балкона третьего этажа бездомную собаку.

