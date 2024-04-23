Российская спортсменка лишилась зарплаты из-за получения нейтрального статуса

Российская пятиборка Баташова лишилась зарплаты из-за нейтрального статуса

Российская пятиборка Ульяна Баташова лишилась зарплаты из-за получения нейтрального статуса. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка заявила, что решила реализовать свои цели на Олимпийских играх 2022 года в Париже, поэтому подала бумаги на статус и предупредила об этом Федерацию современного пятиборья России. «Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег», — подчеркнула она.

20 апреля Баташова стала седьмой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре. Она является шестикратной чемпионкой России в личном зачете, в команде и в эстафете. На счету спортсменки также две серебра чемпионата мира в команде и эстафете.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.