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17:45, 23 апреля 2024Экономика

Евросоюз приготовил санкции для поставщиков военных товаров в Россию

Bloomberg: ЕС введет санкции против компаний из третьих стран за поставки в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Руководство Евросоюза готовит санкции для более чем десятка компаний из России, Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга из-за их участия в поставках в Россию санкционных европейских товаров, используемых в военно-промышленном комплексе (ВПК). Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет Bloomberg.

Речь идет о продаже навигационных систем для ракет, антенн, а также деталей, которые используются в компьютерах военного назначения. Названия компаний не указаны, но отмечается, что фирмы расположены за пределами России и имеют связи с российскими и белорусскими физическими и юридическими лицами. Часть из них уже находится под санкциями США.

Ранее европейские дипломаты рассказали, что в 14-й пакет санкций войдут меры против нарушителей действующих ограничений из третьих стран. Кроме того, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем указал, что отдельный удар Европа постарается нанести по теневому флоту России, задействованному в поставках нефти и нефтепродуктов, а также впервые рассмотрит запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ).

В начале марта США пригрозили австрийскому Raiffeisen Bank введением санкций в случае, если его российская «дочка» не прекратит обслуживать торговые сделки, которые связаны с российским ВПК.

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