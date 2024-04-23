Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 23 апреля 2024Мир

Президент Германии раздал шаурму в Стамбуле

Президент ФРГ Штайнмайер раздал в Стамбуле 60 килограммов шаурмы

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита в Турцию раздал гостям в немецком консульстве Стамбуле 60 килограммов шаурмы. Об этом сообщает Daily Sabah.

В ходе визита глава государства взял с собой шеф-повара, который приготовил блюдо. Его визит приурочен к 100-летию дипломатических отношений двух стран, которые были восстановлены через 10 лет после завершения Первой мировой войны, где Германская и Османская империи были союзниками.

В ходе раздачи донер-кебаба политик подчеркнул, что данное блюдо связывает две страны, так как его придумали «турецкие гастарбайтеры в Берлине». Подобная ремарка не являлась случайной, так как в Стамбуле президент посетил железнодорожную станцию ​​Сиркеджи. С нее по программе «гастарбайтеров» в начале 1960-х годов в Германию отправились первые турецкие рабочие, сформировавшие современную диаспору.

Ранее катарские чиновники забыли встретить Штайнмайера в аэропорту Катара во время его официального трехчасового визита в Доху. Проблема возникла из-за того, что борт президента приземлился в аэропорту немного раньше запланированного срока, поэтому министр иностранных дел Катара Султан аль-Мурайчай опоздал на встречу.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МЧС Чечни обещал изнасиловать задержавших его полицейских. Генерала отбили «ахматовцы» с оружием

      На Украине рассказали о катастрофе из-за отсутствия людей

      Бросившего коктейль Молотова в здание российского военкомата задержали

      США отказались возобновлять ядерные испытания

      Пригожин нашел причину скандального поведения Кологривого

      Самолет с пассажирами на борту экстренно сменил курс из-за дыма в салоне

      Одной категории россиян продлят выплаты на погашение ипотеки

      Люди пострадали при взрыве дрона-камикадзе ВСУ возле российского предприятия

      Жителям ряда регионов России пообещали «настоящее лето»

      Блогерша пролетела на вертолете над пляжем и сбросила на туристов пачки денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше