Президент Германии раздал шаурму в Стамбуле

Президент ФРГ Штайнмайер раздал в Стамбуле 60 килограммов шаурмы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита в Турцию раздал гостям в немецком консульстве Стамбуле 60 килограммов шаурмы. Об этом сообщает Daily Sabah.

В ходе визита глава государства взял с собой шеф-повара, который приготовил блюдо. Его визит приурочен к 100-летию дипломатических отношений двух стран, которые были восстановлены через 10 лет после завершения Первой мировой войны, где Германская и Османская империи были союзниками.

В ходе раздачи донер-кебаба политик подчеркнул, что данное блюдо связывает две страны, так как его придумали «турецкие гастарбайтеры в Берлине». Подобная ремарка не являлась случайной, так как в Стамбуле президент посетил железнодорожную станцию ​​Сиркеджи. С нее по программе «гастарбайтеров» в начале 1960-х годов в Германию отправились первые турецкие рабочие, сформировавшие современную диаспору.

Ранее катарские чиновники забыли встретить Штайнмайера в аэропорту Катара во время его официального трехчасового визита в Доху. Проблема возникла из-за того, что борт президента приземлился в аэропорту немного раньше запланированного срока, поэтому министр иностранных дел Катара Султан аль-Мурайчай опоздал на встречу.