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03:31, 23 апреля 2024Из жизни

Ставшая порномоделью тюремщица пожаловалась на трудности в работе

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порномодель из Австралии, ранее работавшая надзирательницей в мужской тюрьме, пожаловалась на трудности в новой деятельности. Об этом сообщает Daily Star.

31-летняя Алисия Дэвис заявила, что работать в секс-индустрии гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. «Деньги, меняющие жизнь, не заработать, сидя на пляже и потягивая коктейли. Многие думают, что только этим и занимаются создатели контента. Деньги приходят благодаря пониманию своего продукта, созданию сообщества, производству контента для поклонников и работе изо дня в день», — утверждает она.

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Дэвис отметила, что за 18 месяцев работы моделью OnlyFans она ни разу не брала выходной. Она заявила, что усердно трудилась, благодаря чему смогла заработать состояние. По словам порномодели, большую часть накоплений она потратила на путешествия, о которых мечтала в прошлом. Кроме того, она вложила деньги в дом.

«Я сосредоточена на том, чтобы быть мудрой, экономить деньги, инвестировать в недвижимость и в свой бизнес. То есть в то, ради чего я вообще все начинала», — говорит она. Дэвис добавила, что также иногда любит побаловать себя за проделанную работу.

Ранее порномодель и секс-работница из США рассказала об особенностях своей профессии. Девушка призналась, что иногда чувствует себя «грязной» после секса с клиентами, но при этом получать деньги за секс ей по-прежнему нравится — она чувствует «волнение».

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