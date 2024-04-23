Украина начала импортировать электричество из пяти стран

«Укрэнерго»: страна круглосуточно импортирует электричество из соседних стран

На фоне продолжающегося дефицита энергогенерации Украина начала круглосуточно импортировать электричество из пяти соседних стран. Об этом в Telegram сообщило «Укрэнерго».

«Сегодня Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден второй день подряд в течение почти всех суток привлекать аварийную помощь из энергосистем европейских стран», — говорится в публикации.

В агентстве уточнили, что помощь привлекается из энергосистем Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии.

18 апреля Украина уже привлекала ресурсы европейских энергосистем для восполнения собственного дефицита электроэнергии. Тогда проблемы со светом наблюдались в Харьковской области Украины.