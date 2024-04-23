Еще в одном российском регионе отменили праздничные мероприятия на 9 Мая

В Волгоградской области отменили праздничные мероприятия по случаю 1 и 9 Мая

В Волгоградской области отменили торжественные мероприятия по случаю отмечающегося 1 мая Дня весны и труда, а также в честь празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Как уточнили местные власти, решение принято согласно рекомендациям оперативного штаба и антитеррористической комиссии Волгоградской области. «Таким образом, в Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", акция "Свет Великой Победы", праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий», — говорится в сообщении.

Однако исключением стал парад, который состоится 9 мая на площади Павших Борцов в Волгограде. Власти заверили, что будут приняты дополнительные меры безопасности.

Ранее стало известно, что в России в связи с угрозами общественной безопасности отменили шествия «Бессмертного полка» по улицам городов. В 2024 году акция пройдет в онлайн-формате.

Отменить парады в честь 9 Мая решили уже несколько российских регионов. В их числе Белгородская, Брянская, Рязанская и Курская области, а также Крым. В ряде субъектов праздничные мероприятия ограничили. Например, в Омской и Воронежской областях, а также в Ставрополе не состоятся салюты.