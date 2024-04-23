В Крыму высказались об угрозах сухопутных операций

Аксенов заявил об исчерпывающих мерах безопасности в Крыму

Меры безопасности в Крыму исчерпывающие, никакие сухопутные операции полуострову не угрожают. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Крым располагается близко к фронту. При этом те меры, которые принимаются по обеспечению безопасности региона, Аксенов счел исчерпывающими.

«Гарантированно Крыму никакие "сухопутные операции" не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет», — сказал он. Глава республики также напомнил о докладе президенту России Владимиру Путину. В нем утверждалось, что все, кто за последние годы совершил диверсии в Крыму, были задержаны.

Ранее стало известно, что в 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали в Крыму 14 диверсий, в том числе на железной дороге, которые готовились спецслужбами Украины. На территории полуострова обнаружили 15 схронов, из которых ФСБ изъяла 37 самодельных взрывных устройств и свыше 200 килограммов взрывчатки.