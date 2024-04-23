В России снизилось число ДТП

«Ъ»: в России за первый квартал 2024 года на 4 процента сократилось число ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах России за первый квартал 2024 года снизилось на 4 процента, число жертв аварий уменьшилось на 2,2 процента соответственно. Об этом со ссылкой на данные ГИБДД пишет «Коммерсантъ».

Рост аварийности на дорогах в прошлом году был связан с санкциями — тогда грузопотоки перенаправлялись с запада на восток и из-за ограничения предложений отдыха за рубежом фиксировался резкий скачок автотуризма, а также рост автобусных перевозок. В 2023 году количество аварий на дорогах на этом фоне выросло на 4,5 процента, смертность в ДТП — на 2,4 процента.

В первые три месяца 2024 года число аварий с получившими травмы сократилось на 4,4 процента (23,4 тысячи), число жертв — на 2,2 процента (2,6 тысячи человек), пострадавших — 4,4 процента (30 тысяч). По информации ГИБДД, быстрее всего аварийность снижается в Брянской области, Ингушетии, на Чукотке, в Туве, Чечне, Смоленской области и Адыгее.

«Водители по большей части уже ездят максимально аккуратно, самые старые небезопасные машины выпадают из эксплуатации. Остались дороги. Их остро не хватает, их надо реконструировать. Все межрегиональные загородные трассы должны быть минимум четырехполосные, с отбойником и освещением», — считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что число жертв аварий на дорогах страны за последние 10 лет снизилось почти вдвое. Глава государства на коллегии МВД поставил цель повысить безопасность дорожного движения в России.