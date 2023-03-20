Путин заявил о снижении смертности на дорогах России

Президент России Путин заявил, что за 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое

За последние 10 лет смертность на дорогах России снизилась почти вдвое. Об этом заявил президент Владимир Путин во время коллегии МВД, его цитирует РИА Новости.

«Актуальная задача — это повышение безопасности дорожного движения. Отмечу, что за последние 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции», — сказал глава государства.

Путин также указал на важность продолжения реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Он призвал уделить особое внимание техническому оснащению трасс и повышению культуры поведения на дорогах.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в 35 регионах страны количество смертей в результате аварий на дорогах увеличилось. По данным издания, больше всего смертельных ДТП в Севастополе, Еврейском автономном округе, Кемеровской области и Карачаево-Черкесии. При этом в Чечне, Костромской и Астраханской областях, Карелии и Санкт-Петербурге фиксируется снижение смертности на дорогах.

Лидером среди регионов России по числу аварий назвали Курскую область — там число аварий возросло на 50 процентов. По сообщению автостраховщиков, второе место в этом списке занимает Камчатский край, где число аварий увеличилось на 40 процентов.