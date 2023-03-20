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14:20, 20 марта 2023Россия

Путин заявил о снижении смертности на дорогах России

Президент России Путин заявил, что за 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

За последние 10 лет смертность на дорогах России снизилась почти вдвое. Об этом заявил президент Владимир Путин во время коллегии МВД, его цитирует РИА Новости.

«Актуальная задача — это повышение безопасности дорожного движения. Отмечу, что за последние 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции», — сказал глава государства.

Путин также указал на важность продолжения реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Он призвал уделить особое внимание техническому оснащению трасс и повышению культуры поведения на дорогах.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в 35 регионах страны количество смертей в результате аварий на дорогах увеличилось. По данным издания, больше всего смертельных ДТП в Севастополе, Еврейском автономном округе, Кемеровской области и Карачаево-Черкесии. При этом в Чечне, Костромской и Астраханской областях, Карелии и Санкт-Петербурге фиксируется снижение смертности на дорогах.

Лидером среди регионов России по числу аварий назвали Курскую область — там число аварий возросло на 50 процентов. По сообщению автостраховщиков, второе место в этом списке занимает Камчатский край, где число аварий увеличилось на 40 процентов.

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Анастасия Шейкина
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