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Названы лидирующие по числу автоаварий регионы России

Автостраховщики назвали Москву и Санкт-Петербург лидерами по снижению числа аварий

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Курская область оказалась лидером среди регионов России по числу автоаварий. Эти данные публикует «Газета.Ru» со ссылкой на исследование страховой компании «Страховой Дом ВСК» по данным первого квартала 2022 года.

Автостраховщики сообщают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом регионе число ДТП выросло на 50 процентов. Второе место в списке занимает Камчатский край, где число аварий увеличилось на 40 процентов; третье — Карачаево-Черкесия, где по сравнению с первым кварталом 2021 года ДТП стало больше на 18 процентов.

По данным исследования, ДТП стало больше и в Якутии с Архангельской областью. Некоторые регионы показали обратную тенденцию: в Москве и Санкт-Петербурге число аварий снизилось на 26 и 24 процента соответственно.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов назвал три причины высокой смертности на российских дорогах.

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