В российском регионе нашли древние поселения

Российские ученые нашли древние поселения в Курской области

В Курской области нашли древние поселения. Соответствующий материал публикует «Мир 24».

Ученые открыли ранее не изученный слой человеческой стоянки на территории археологического памятника «Быки» в регионе. Сообщается, что эксперты смогли применить новый подход к поиску и использовали комплекс методов геофизики и археологии.

В ходе исследования специалисты рассказали, что ландшафт, который был в Курской области десятки тысяч лет назад, отличался от нынешнего. Так, методы показали, что 21-18 тысяч лет назад площадь земли покрывали песчаные дюны, которые чередовались с округлыми впадинами. При этом люди, жившие в то время, селились на возвышенностях.

Ранее в апреле необычный артефакт возрастом около трех тысяч лет нашли в Хакасии. Речь шла о так называемом «поясе колесничего».