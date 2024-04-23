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20:57, 23 апреля 2024Моя страна

В российском регионе нашли древние поселения

Российские ученые нашли древние поселения в Курской области

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

В Курской области нашли древние поселения. Соответствующий материал публикует «Мир 24».

Ученые открыли ранее не изученный слой человеческой стоянки на территории археологического памятника «Быки» в регионе. Сообщается, что эксперты смогли применить новый подход к поиску и использовали комплекс методов геофизики и археологии.

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В ходе исследования специалисты рассказали, что ландшафт, который был в Курской области десятки тысяч лет назад, отличался от нынешнего. Так, методы показали, что 21-18 тысяч лет назад площадь земли покрывали песчаные дюны, которые чередовались с округлыми впадинами. При этом люди, жившие в то время, селились на возвышенностях.

Ранее в апреле необычный артефакт возрастом около трех тысяч лет нашли в Хакасии. Речь шла о так называемом «поясе колесничего».

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      Екатерина Ештокина
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