В Швейцарии сократилась стоимость замороженных российских активов

Стоимость заблокированных в Швейцарии российских активов сократилась в 2023 году

Стоимость заблокированных в Швейцарии российских активов сократилась в прошлом году почти на два миллиарда долларов по причине снижения стоимости ценных бумаг, связанного с санкциями Запада. Об этом со ссылкой на информацию, распространенную Государственным секретариатом экономики Швейцарии сообщает ТАСС.

На 31 декабря 2023 года указанные активы оценивались в 5,8 миллиарда швейцарских франков (примерно 6,36 миллиарда долларов), тогда как годом ранее сумма была на 1,7 миллиарда франков (1,86 миллиарда долларов) больше.

Также власти страны отметили, что в 2023-м на фоне решений по поводу санкций, а также уточнения происхождения некоторых средств были разблокированы связанные с РФ активы на 290 миллионов швейцарских франков, в то время как стоимость дополнительно замороженного в тот же период составила 580 миллионов.

В Швейцарии ранее заявили, что не видят необходимости присоединяться к специальной международной группе по поиску активов попавших под санкции россиян, поскольку страна уже выстроила сотрудничество с международными партнерами по внедрению антироссийских ограничений.