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16:16, 23 апреля 2024Наука и техника

Улетевший в межзвездное пространство «Вояджер-1» ожил

Вояджер-1 начал присылать полезные данные после поломки

Фото: Reuters

Космический зонд «Вояджер-1», улетевший в межзвездное пространство, вновь начал присылать полезные данные о состоянии своих бортовых систем после поломки. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

«Вояджер-1» прекратил отправлять на Землю читаемые научные и инженерные данные 14 ноября 2023 года, однако все еще был способен получать команды. Проблема была связана с одним из трех бортовых компьютеров космического аппарата, так называемой подсистемой полетных данных (FDS), отвечающей за упаковку пакетов данных перед их отправкой на Землю. Отказал всего лишь один чип, ответственный за хранение части памяти FDS.

Чтобы оживить FDS и сделать научные и инженерные данные вновь пригодными для чтения, команда специалистов решила переместить данные с поврежденного чипа в другое место памяти. Поскольку объем данных был слишком большим, инженеры разработали план разделения затронутого кода и хранения частей в разных местах FDS. При этом они скорректировали разделы, чтобы они по-прежнему функционировали как единое целое.

Код, отвечающий за упаковку инженерных данных, был отправлен в новое место в памяти FDS 18 апреля. Радиосигналу требуется около 22,5 часа, чтобы достичь «Вояджера-1», который находится на расстоянии более 24 миллиарда километров от Земли, и еще столько же, чтобы прийти обратно на Землю. Когда 20 апреля команда получила ответ от космического корабля, впервые за пять месяцев она смогла проверить исправность и состояние зонда.

В ближайшие недели команда переместит другие затронутые части программного обеспечения FDS. К ним относится код, отвечающий за упаковку научных данных.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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