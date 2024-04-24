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23:54, 24 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат арестованного замминистра обороны уточнил подробности обвинения

Адвокат замминистра Иванова: обвинение связано с событиями пятилетней давности

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Адвокат арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова в беседе с изданием «Коммерсантъ» уточнил подробности обвинения. Юрист заявил, что оно связано с событиями пятилетней давности и не имеет отношения к специальной военной операции или курируемым замглавы ведомства стройкам.

Защитник отметил, что речь идет о строительных работах, якобы безвозмездно произведенных подрядчиками Минобороны в интересах фигуранта. Их стоимость в деле не конкретизирована, она будет установлена по результатам экспертизы.

«Тимур Вадимович полагает, что это обвинение стало результатом информационной кампании, развернутой против него в недавнем прошлом. Очевидно, кто-то из серьезных недоброжелателей господина Иванова решил воспользоваться этим для его низвержения», — добавил Мусаев.

Он уточнил, что Иванов надеется на восстановление справедливости в результате расследования уголовного дела.

Адвокат отказался конкретизировать, строительство какого объекта в качестве услуги для Иванова вменяется арестованному замминистра.

Источники издания сообщили, что соответствующую услугу оказал совладелец ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. Он также является фигурантом дела, следствие подозревает его в передаче взятки в особо крупном размере.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что эквивалент взятки, полученной Ивановым, может превысить один миллиард рублей, оценку даст экспертиза. В указанную сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, начиная от строительства дома и заканчивая оплатой необходимых ему вещей различного рода.

Тимур Иванов задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, чиновник помещен в СИЗО.

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      Марина Совина
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