23:12, 24 апреля 2024

Белый дом заявил о разработке механизма изъятия замороженных российских активов

Белый дом: G7 разрабатывает механизм изъятия замороженных российских активов
СюжетСаммит G7
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) разрабатывают механизм изъятия замороженных российских активов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге

«Этот механизм все еще находится на стадии разработки с нашими европейскими партнерами. В идеале мы, Европа и Соединенные Штаты, должны действовать совместно, особенно учитывая, что большая часть средств удерживается в Европе», — сказал он.

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Салливан добавил, что консультации по поводу замороженных активов являются интенсивными, отметив, что эта дискуссия будет подниматься на саммите G7 в Италии в июне этого года.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России. В частности, документ допускает их передачу Киеву для восстановления страны.

Из 280 миллиардов долларов российских активов, заблокированных по всему миру, в США находятся только 5 или 6 миллиардов, отмечал директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Основная часть активов заморожена в ЕС.

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      Сергей Грехов
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