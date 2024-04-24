Белый дом заявил о разработке механизма изъятия замороженных российских активов

Белый дом: G7 разрабатывает механизм изъятия замороженных российских активов

Страны «Большой семерки» (G7) разрабатывают механизм изъятия замороженных российских активов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге

«Этот механизм все еще находится на стадии разработки с нашими европейскими партнерами. В идеале мы, Европа и Соединенные Штаты, должны действовать совместно, особенно учитывая, что большая часть средств удерживается в Европе», — сказал он.

Салливан добавил, что консультации по поводу замороженных активов являются интенсивными, отметив, что эта дискуссия будет подниматься на саммите G7 в Италии в июне этого года.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России. В частности, документ допускает их передачу Киеву для восстановления страны.

Из 280 миллиардов долларов российских активов, заблокированных по всему миру, в США находятся только 5 или 6 миллиардов, отмечал директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Основная часть активов заморожена в ЕС.