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05:00, 25 апреля 2024Экономика

Бывший дом основателя группы Earth, Wind & Fire выставлен на продажу

NYP: за дом основателя группы Earth, Wind & Fire Мориса Уайта просят $4 млн

Фото: Matt Sayles / AP

Дом основателя американской группы Earth, Wind & Fire Мориса Уайта ищет новых хозяев. За бывший особняк музыканта в Бель-Эйр просят почти 4 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Это калифорнийское поместье было построено в 1978-м. В том же году его приобрел Уайт за 340 тысяч долларов. Осовременив «тюдоровские» интерьеры, звезда фанк-сцены прожил здесь сорок лет. В 2018 году, через два года после кончины знаменитости дом был продан за 2,22 миллиона долларов. За шесть лет особняк прибавил в цене более полутора миллиона долларов.

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Усадьба с четырьмя спальнями и ванными занимает 4 165 квадратных футов. Главная спальня совмещена с домашним кабинетом, который можно использовать и как зону отдыха. Здесь же оборудован двусторонний камин. Кроме того, отсюда есть выход на просторную террасу с видом на каньон и океан. Два других камина расположены в гостиной и семейной комнате. На задний двор можно выйти из кухни-столовой. Неподалеку от резиденции раскинулся парк Беверли-Глен.

Группа Earth, Wind & Fire была основана в 1969 году. Ее считают родоначальником ряда музыкальных направлений, в том числе джаз-рока и диско-фанка. Среди наиболее известных композиций коллектива такие хиты, как September, Fantasy и Boogie Wonderland. В 2000-м ансамбль был введен в Зал славы рок-н-ролла. Earth, Wind & Fire шесть раз награждался престижной премией «Грэмми», а сам Уайт стал семикратным ее обладателем. Музыкант также занимался продюсированием. Он принимал участие в записи альбомов Шер, Нила Даймонда и Барбры Стрейзанд.

Ранее от своих владений в Лас-Вегасе решил избавиться основатель и лидер группы Kiss Джин Симмонс. Найти другое прибежище рокера вынудило недовольство родственников — семья Симмонса не хотела соседствовать со стриптизершами и терпеть жару.

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      Виктория Клабукова
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