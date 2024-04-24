Бывшая российская фигуристка обвинила Слуцкую в употреблении допинга

Бывшая российская фигуристка Обласова обвинила Слуцкую в употреблении допинга

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова обвинила двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую в употреблении допинга. Ее слова приводит «Чемпионат».

По словам, экс-спортсменки, в возрасте 21 или 22 лет Слуцкая по непонятным причинам стала астматиком. «Ей были разрешены дыхательные препараты. В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки. Ну, схитрила — ок. Удалось, и ладно», — заявила Обласова.

Россиянка завоевывала бронзу на чемпионате страны 2004 года в женском одиночном катании. Она также является победительницей первенства мира-2001 среди юниоров.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Карьеру она завершила в 2006 году.