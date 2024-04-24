Бывший футболист сборной России оценил возможность включения в Зал славы АПЛ

Канчельскис заявил, что в нынешней ситуации его вряд ли включат в Зал славы АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис оценил возможность включения в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в нынешней ситуации он вряд ли там окажется, однако разговоры об этом были. «Представители АПЛ связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем. Теперь от меня ничего не зависит. Время покажет», — заявил он.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии хавбек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

На данный момент в Зале славы АПЛ 22 футболиста, среди которых Джон Терри, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Алан Ширер и другие. Кроме того, там присутствуют два тренера — Арсен Венгер и Алекс Фергюсон.