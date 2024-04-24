Два итальянских клуба заинтересовались покупкой Миранчука

«Торино» и «Фиорентина» заинтересовались покупкой Алексея Миранчука

Два итальянских клуба заинтересованы в покупке полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, речь идет о «Фиорентине» и «Торино». Нынешний клуб россиянина готов рассмотреть возможность его продажи, но окончательное решение по этому вопросу не принято.

Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне россиянин провел за «Аталанту» 32 матча во всех турнирах. В активе 28-летнего Миранчука четыре забитых мяча и девять результативных передач.