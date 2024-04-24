Премьер Испании приостановил свои обязанности и решил поразмыслить о будущем

Премьер Испании Санчес приостановил свои обязанности из-за проблем жены с судом

Премьер Испании Санчес приостановил свои общественные обязанности из-за начала судом расследования против его супруги Бегоньи Гомес по обвинению в коррупции. Об этом сообщает портал EFE.

«Мне срочно нужно ответить на вопрос, стоит ли оно того, несмотря на ту грязь, в которую пытаются превратить политику правые и крайне правые. Если я продолжу возглавлять правительство или откажусь от этой высокой чести», — рассказал политик.

Он также подчеркнул, что ему вместе с супругой необходимо «поразмыслить о будущем», и допустил возможное завершение карьеры.

Ранее испанская ультраправая партия Vox подала иск против Санчеса по обвинению в пособничестве терроризму и взяточничестве. Причиной этого стало внесение на рассмотрение в нижнюю палату испанского парламента закона об амнистии каталонских сепаратистов.