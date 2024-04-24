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13:58, 24 апреля 2024Силовые структуры

Генпрокурор призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в «Крокусе»

Генпрокурор РФ призвал пересмотреть нормы безопасности после теракта в «Крокусе»
СюжетСтрельба в школе

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» показал необходимость пересмотра норм закона о безопасности на подобных объектах. Об этом на заседании в Совете Федерации заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, пишет РИА Новости.

Краснов отметил, что прокуратура уже занимается этим. Ведомство организовало проверки, и в планах у него обследовать все объекты, не создавая неудобств бизнесу и гражданам. Однако все же требуется вне зависимости от форм собственности установить единые требования к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов и ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление, считает Генпрокурор России.

Эти предложения уже доложены президенту, добавил Краснов.

Ранее Краснов призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах после стрельбы в Брянске. Он считает, что трагедия в Брянске показала, что пока существует недостаточно мер по предотвращению подобных актов агрессии. Именно от раннего купирования конфликта зависит безопасность детей. А проверки показали, что учителя не всегда говорят о травле учеников со стороны одноклассников, в школах не хватает психологов и отсутствуют службы медиации.

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      Екатерина Кашурникова
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