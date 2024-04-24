Гипертоников призвали добавить в рацион три популярных продукта

Диетолог Денисова: зелень помогает снизить артериальное давление

Калий, который содержится в зелени, помогает выводить жидкость из организма, и за счет этого снижает артериальное давление. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с aif.ru.

Денисова призвала гипертоников добавить в рацион три популярных продукта: петрушку, укроп, листовой салат. По ее словам, если есть их с каждым приемом пищи и уменьшить потребление соли, то можно лучше контролировать артериальное давление. «Теоретически можно будет даже снизить дозу гипотензивных средств», — утверждает врач.

Денисова также отметила, что зелень полезна для людей с лишним весом, так как содержащиеся в ней пищевые волокна способствуют выведению жира и холестерина. Кроме того, зелень богата антиоксидантами, продолжила врач. По ее словам, они стимулируют кровообращение и улучшают питание внутренних органов кислородом. «В зелени красновато-бурой, фиолетовой окраски содержатся антоцианы, тоже антиоксиданты. Их наличие еще больше увеличивает ценность зелени», — уточнила диетолог.

Специалистка добавила, что для употребления пряной зелени практически нет противопоказаний, за исключением нарушений работы поджелудочной железы. Также стоит быть осторожным, если после порции зелени возникает изжога или другой дискомфорт.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова призвала людей с больным кишечником добавить в рацион краснокочанную капусту. По ее словам, этот продукт облегчает воспаление ЖКТ.