Huawei задумалась о мировом господстве

The Register: Huawei запланировала распространить HarmonyOS по всему миру

В корпорации Huawei запланировали выйти со своей операционной системой за пределы Китая. Об этом сообщает издание The Register.

По словам специалистов медиа, в компании задумались распространить свою ОС для гаджетов по всему миру — буквально в Huawei мечтают о мировом господстве на рынке софта для смартфонов. «Мы будем усердно работать над созданием экосистемы приложений HarmonyOS сначала на китайском рынке, а затем, из страны в страну, мы начнем постепенно продвигать ее в другие части мира», — заявил председатель Huawei Эрик Сюй на очередной корпоративной конференции.

Журналисты The Register рассказали, что в компании взяли пять тысяч приложений, которым пользователи из Китая посвящают 99 процентов времени. Сюй отметил, что Huawei уже перенесла четыре тысячи приложений в HarmomyOS, в 2024 году компания намерена адаптировать под ОС оставшуюся тысячу программ.

Чтобы то или иное приложение появилось в магазине HarmonyOS, в Huawei привлекают и спонсируют разработчиков. Эрик Сюй также отметил, что в будущем количество приложений в фирменном магазине Huawei достигнет миллиона штук.

В заключение авторы издания отметили, что Huawei планирует сделать HarmonyOS как минимум третьей по популярности операционной системой мира — после iOS и Android.

В конце апреля специалисты Counterpoint Research зафиксировали резкое падение продаж iPhone в Китае. Одной из причин назвали успехи местных брендов, в первую очередь Huawei.