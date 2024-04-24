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14:50, 24 апреля 2024Силовые структуры

Источник рассказал о проверке контракта Блиновского с Минобороны

Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Силовики проверяют законность заключения контракта Алексеем Блиновским с Минобороны России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, сейчас также выясняются обстоятельства службы мужа блогера Елены Блиновской в подразделении.

Ранее Блиновский обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, рассказал о попытках расторжения его контракта и попросил приостановить действия, направленные на это.

Блиновский с марта 2024 года участвует в специальной военной операции и служит в Донецком корпусе. Ему дали позывной Брикс. Мужчина намерен приезжать в Москву по расписанию, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела.

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      Екатерина Кашурникова
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