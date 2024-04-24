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14:20, 24 апреля 2024Россия

Кабмин поддержал поправки об ужесточении наказания за диверсии

Депутат Пискарев: кабмин поддержал поправки об ужесточении наказания за диверсии

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Правительство России поддержало поправки об ужесточении наказания за диверсионную деятельность. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (статьи 281-281.3 УК РФ)», — написал он.

Законопроект, помимо этого, предлагает усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества в случае, если данные действия были совершены по политической, идеологической, национальной, расовой или религиозной ненависти.

По словам депутата, данные поправки позволят усилить безопасность в условиях проведения специальной военной операции на Украине, а также выросшей диверсионной активности противника. В ближайшее время проект внесут в Госдуму.

Ранее стало известно, что Правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за умышленную порчу паспорта. Там подчеркнули, что изменения в КоАП должны вноситься на основе статистических данных, «указывающих на распространенность и рост количества соответствующих правонарушений».

ЖЗЛ
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