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18:47, 24 апреля 2024Ценности

Казахи ввели тренд на встречи с богатыми женщинами и привлекли внимание полиции

Казахи захотели знакомиться с богатыми женщинами и привлекли внимание полиции

Фото: Aureliy / Shutterstock / Fotodom

Молодые люди в Алма-Ате, Казахстан, ввели тренд на встречи с богатыми женщинами и привлекли внимание полиции. Об этом пишет Tengri Life.

Отмечается, что в TikTok стали распространяться видео, на кадрах которых парни стоят у местного торгового центра Esentai Mall с бутылками Pepsi объемом 0,5 литра. По словам пользователей сети, герои роликов захотели познакомиться с состоятельными соотечественницами, используя в качестве опознавательного знака указанный напиток.

«По некоторым свидетельствам, эти женщины забирают с собой мальчиков и делают с ними все, что им захочется. Естественно, за большие деньги. По слухам, за одну ночь мальчики просят от 500 тысяч [примерно 106 тысяч рублей] и до двух третьих миллиона тенге [примерно 141 тысяча рублей]!» — в свою очередь, говорится на странице паблика zhaloba_pavlodar Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

При этом у части граждан тренд вызвал негативную реакцию. Известно, что на одного из парней с Pepsi у торгового центра навел пневматический пистолет неизвестный мужчина, которого впоследствии задержали правоохранители. Затем полицейские провели профилактическую работу и взяли на контроль участок возле Esentai Mall, отмечает Tengri Life.

«В целях недопущения противоправных действий сотрудниками местной полицейской службы на указанном участке проводятся профилактические мероприятия, в том числе праворазъяснительная работа среди молодежи», — заявила официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек.

В июне 2022 года мечтающую найти мужа богатую россиянку обманули аферисты из Tinder, заставив заплатить 250 тысяч рублей за свидание.

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      Карина Черных
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