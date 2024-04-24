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13:13, 24 апреля 2024Из жизни

Лошади из кавалерии Карла III устроили кровавый побег в центре Лондона

В Великобритании лошади кавалерии Карла III сбросили всадников на улице

Кадр: Daily Mail

В Лондоне несколько лошадей Дворцовой кавалерии короля Великобритании Карла III сбросили наездников и сбежали. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел утром 24 апреля в центре столицы Великобритании. Лошади устроили побег во время традиционных утренних упражнений на улице в районе Вестминстер. «Я видел, как всадник упал на мостовую, после того как лошадь столкнулась с машиной. Мой коллега вызвал полицию, — говорит один из очевидцев. — Мужчина сильно ударился о землю и кричал от боли. Припаркованная машина была вся в крови».

Одна из сбежавших лошадей врезалась в автомобиль и разбила ему задние стекла. Другая столкнулась с городским автобусом. Очевидцы сняли на видео лошадей с седлами без наездников, которые бежали по улице, при этом грудь и копыта белой лошади были покрыты кровью. Свидетели утверждают, что животное поранилось при столкновении с машиной.

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«Одна из лошадей ударила фургон "Мерседес", и всадник упал на мостовую. А другая женщина потеряла контроль над лошадью, но успела схватиться за перила ограды», — говорит очевидица происшествия.

Полиция перекрыла район, где произошел инцидент. Двух лошадей удалось остановить. В данный момент правоохранители дожидаются, когда за животными приедут работники конюшен Дворцовой кавалерии. По данным Daily Mail, в побеге участвовали пять животных. В полиции заявили, что инцидент «пока не исчерпан».

В июне 2023 года сообщалось, что несколько служащих королевской гвардии Великобритании упали в обморок во время репетиции парада Trooping the Colour, который проводится в честь дня рождения короля Карла III. Генеральный прогон парада проходил под руководством принца Уильяма при 30-градусной жаре.

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      Никита Савин
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