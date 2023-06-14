Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:39, 14 июня 2023Из жизни

Королевские стражники упали в обморок в ходе репетиции дня рождения Карла III

Evening Standard: во время репетиции парада пяти стражникам британского короля стало плохо

Фото: Alberto Pezzali / AP

Несколько служащих королевской гвардии Великобритании, не выдержав жары, упали в обморок во время репетиции парада Trooping the Colour, который проводится в честь дня рождения короля Карла III. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Генеральный прогон парада, который состоится 17 июня, проходил под руководством принца Уильяма при 30-градусной жаре. Одетые в мундиры и медвежьи шапки королевские стражники не выдерживали зноя и падали без чувств. Троих гвардейцев унесли на носилках, еще двое смогли идти сами, опираясь на подоспевших медиков. Служащий военного оркестра, которому тоже стало плохо, хотел подняться после падения и даже пытался продолжить играть, но его увели врачи.

Самый юный участник парада 18-летний Джеймс Калфорд поделился впечатлениями после репетиции, сравнив их с нахождением в сауне с 200-килограммовой гирей в руках. «Когда на вас мундир, шапка из медвежьей шкуры, и вы держите винтовку в жару, становится невероятно неудобно», — рассказал Калфорд о ходе подготовки торжественного мероприятия.

Принц Уильям после репетиции поблагодарил гвардейцев и отметил их отличную работу в сложных условиях.

Материалы по теме:
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022

Карл III родился 14 ноября, однако парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в одну из суббот в середине июня. В 2023 году он пройдет 17 июня.

Ранее сообщалось, что полицейский потерял сознание во время церемонии прощания с Елизаветой II. Мужчину унесли на носилках служащие королевского военно-морского флота Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Соратник Кадырова Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении на СВО
    В Запорожской области рассказали о низкой слаженности действий ВСУ
    Балицкий назвал начало контрнаступления ВСУ неэффективным
    В российском городе соседи отсудили у пианистки деньги за громкую игру
    Бывшего директора российской спортивной школы осудили за коррупцию
    Доктор Долгов призвал россиян отказаться от выхода из зоны комфорта
    Глава МИД Венгрии примет участие в ПМЭФ
    Бывшая глава МИД Австрии примет участие в ПМЭФ
    Украинских танкистов обвинили в катастрофических ошибках на поле боя
    Найдены три самые дешевые «однушки» Москвы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.