Королевские стражники упали в обморок в ходе репетиции дня рождения Карла III

Evening Standard: во время репетиции парада пяти стражникам британского короля стало плохо

Несколько служащих королевской гвардии Великобритании, не выдержав жары, упали в обморок во время репетиции парада Trooping the Colour, который проводится в честь дня рождения короля Карла III. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Генеральный прогон парада, который состоится 17 июня, проходил под руководством принца Уильяма при 30-градусной жаре. Одетые в мундиры и медвежьи шапки королевские стражники не выдерживали зноя и падали без чувств. Троих гвардейцев унесли на носилках, еще двое смогли идти сами, опираясь на подоспевших медиков. Служащий военного оркестра, которому тоже стало плохо, хотел подняться после падения и даже пытался продолжить играть, но его увели врачи.

Самый юный участник парада 18-летний Джеймс Калфорд поделился впечатлениями после репетиции, сравнив их с нахождением в сауне с 200-килограммовой гирей в руках. «Когда на вас мундир, шапка из медвежьей шкуры, и вы держите винтовку в жару, становится невероятно неудобно», — рассказал Калфорд о ходе подготовки торжественного мероприятия.

Принц Уильям после репетиции поблагодарил гвардейцев и отметил их отличную работу в сложных условиях.

Карл III родился 14 ноября, однако парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в одну из суббот в середине июня. В 2023 году он пройдет 17 июня.

Ранее сообщалось, что полицейский потерял сознание во время церемонии прощания с Елизаветой II. Мужчину унесли на носилках служащие королевского военно-морского флота Великобритании.