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Полицейский потерял сознание во время церемонии похорон Елизаветы II

The Guardian: полицейский упал в обморок во время церемонии похорон королевы Елизаветы II

Фото: Danny Lawson / Reuters

Сотрудник правоохранительных органов потерял сознание во время церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину унесли на носилках служащие королевского военно-морского флота Великобритании.

Полицейский был не первым человеком, упавшим в обморок во время прощания с королевой. Ранее королевский стражник упал в обморок в Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба Елизаветы II. Прямая трансляция из дворца прервалась на несколько минут, пока потерявшему сознание гвардейцу оказывали помощь.

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19 сентября в Лондоне прошла поминальная служба по королеве Елизавете II. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей, пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Королеву похоронят в Мемориальной часовне короле Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени).

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Алиса Удовик
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