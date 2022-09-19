Полицейский потерял сознание во время церемонии похорон Елизаветы II

The Guardian: полицейский упал в обморок во время церемонии похорон королевы Елизаветы II

Сотрудник правоохранительных органов потерял сознание во время церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину унесли на носилках служащие королевского военно-морского флота Великобритании.

Полицейский был не первым человеком, упавшим в обморок во время прощания с королевой. Ранее королевский стражник упал в обморок в Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба Елизаветы II. Прямая трансляция из дворца прервалась на несколько минут, пока потерявшему сознание гвардейцу оказывали помощь.

19 сентября в Лондоне прошла поминальная служба по королеве Елизавете II. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей, пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Королеву похоронят в Мемориальной часовне короле Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени).

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.