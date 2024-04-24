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14:07, 24 апреля 2024Экономика

Минфин потребовал отстранить иностранного владельца от управления Альфа-Банком

Минфин просит суд приостановить управление Альфа-Банком иностранным владельцем

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минфин России обратился в арбитражный суд с требованием приостановить участие иностранного владельца в управлении Альфа-Банком и «АльфаСтрахованием», сообщает министерство на своем сайте.

Там посчитали, что зарегистрированные на Кипре ABH Financial Limited и Alfastrakhovanieholdings Limited в условиях антироссийских санкций «совершают действия, которые препятствуют осуществлению деятельности» Альфа-Банка и «АльфаСтрахования», одной из крупнейших в стране страховых организаций.

Там также напомнили, что правительство РФ 1 апреля включило обе российские структуры в перечень экономически значимых организаций, что позволяет Минфину обращаться в суд с требованием приостановить действие прав на них иностранных владельцев.

«Приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг" (основные хозяйственные общества банка и страховщика — прим. «Ленты.ру») позволит исключить препятствия для деятельности данных организаций, а также АО "Альфа-Банк" и АО "АльфаСтрахование" на российском финансовом рынке», — добавил Минфин.

Близкий к «Альфа-Групп» источник издания РБК посчитал, что таким образом Минфин стремится к редомициляции, то есть перерегистрации Альфа-банка в России. «Это, безусловно, делается в интересах акционеров ABH», — добавил другой собеседник, близкий к группе.

Ранее стало известно, что власти Латвии захотели лишить совладельца Альфа-Банка Петра Авена гражданства. Чтобы лишить российского бизнесмена европейского гражданства, Бюро ждет оценки из Украины, насколько активно бизнесмен поддерживал РФ.

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      Антон Похиляк
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