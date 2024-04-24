Надежда Бабкина выпустила кавер на Инстасамку

Певица Надежда Бабкина выпустила кавер на песню Инстасамки «За гусли — да»

Певица Надежда Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» выпустила кавер на песню рэперши Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) «За деньги — да». Об этом сообщает Telegram-канал «НСН».

Бабкина выступила на ВДНХ с новой версией хита молодой исполнительницы. Она назвала свою песню «За гусли — да». Певица добавила в текст отсылки на русский народный быт. В композиции Бабкина отказывается от денег, говоря, что выбирает гусли.

«Это я в бане, здесь я отдыхаю. Люблю дубовый веник и это не скрываю. Все в моем ансамбле за собой не замечают. Видят мой кокошник и повторяют», — говорится в тексте песни.

Ранее Зотеева перепела трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады.