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18:46, 24 апреля 2024Экономика

Ослабление курса евро к рублю объяснили

Ослабление курса евро к рублю объяснили ожидаемым снижением ставок в еврозоне

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ослабление курса евро к рублю связано с ожиданием скорого смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с мнением которой ознакомилась «Лента.ру».

На торгах 24 апреля курс евро снижается в отношении российского рубля более чем на один процент. На момент написания материала стоимость единицы европейской валюты составляла 98,69 рубля.

Как напомнила специалист, глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард обещает в ближайшее время начать снижать процентные ставки, а исходя из комментариев других представителей ЕЦБ, можно ожидать, что соответствующие решения будут приняты уже на заседании совета управляющих регулятора, назначенном на 6 июня.

Поскольку сроки первого сокращения базовой ставки, удерживающейся полгода на рекордном уровне 4,5 процента, становятся все более ясными, обсуждение сместилось к вопросу о темпах ее дальнейшего снижения, писали ранее СМИ.

В связи с этим эксперт полагает, что «в ближайшие дни доллар будет колебаться в рамках 92-94 рублей, евро — в коридоре 98-100 рублей».

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      Дмитрий Воронин
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