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12:40, 24 апреля 2024Россия

Песков анонсировал большое совещание Путина

Песков: Путин проведет большое совещание о ликвидации последствий паводков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин 24 апреля проведет большое совещание по вопросу ликвидации последствий паводков. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в среду у главы государства ожидается много непубличных встреч.

«Главное, сегодня в середине дня президент проведет большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации. Речь, естественно, пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях», — сказал он.

По словам представителя Кремля, в совещании примут участие профильные руководители правительства страны, главы регионов и руководство администрации.

Ранее стало известно, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

ЖЗЛ
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