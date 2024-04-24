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20:50, 24 апреля 2024Силовые структуры

Подозреваемым в расправе над молодой россиянкой оказался 15-летний подросток

Пропавшую в Перми молодую мать изнасиловал и убил 15-летний подросток

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Подозреваемым в расправе над 21-летней жительницей Перми оказался 15-летний подросток. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным издания, он также изнасиловал девушку. Подруга потерпевшей рассказала, что молодая мать была знакома с несовершеннолетним, поэтому могла пойти с ним к лесу.

Ранее во время допроса задержанный дал признательные показания, однако мотив преступления раскрыть не смог, так как в момент его совершения был пьян.

20 апреля жительница поселка Яйва вместе с полуторогодовалой дочкой пришла в гости к родителям. Там отец попросил ее накопать червей для рыбалки. Девушка взяла стеклянную банку и пошла за червяками, оставив ребенка со своей мамой. После этого родственники не видели пострадавшую. Через какое-то время ее нашли в лесу без одежды и со следами удушья.

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      Екатерина Кашурникова
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