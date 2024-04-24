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14:46, 24 апреля 2024Ценности

Популярная телезвезда нарядила собак в цвет своей сумки за сотни тысяч рублей

Телезвезда Франкель вышла в свет с наряженными в цвет сумки Chanel собаками

Фото: @bethennyfrankel

Популярная американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель прошла по улице с животными, которые были одеты в цвет ее люксовой сумки за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость вышла в свет в наряде из денима, который состоял из комбинезона бренда Rivet Utility с прямыми штанинами и туфлями в тон наряду. В качестве аксессуаров она выбрала сумку марки Chanel стоимостью 10,5 тысячи долларов (839 тысяч рублей). Свой образ она дополнила многочисленными украшениями и солнцезащитными очками.

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Франкель собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, ее сопровождали две собаки, наряженные в джинсовые жилетки.

Ранее в апреле 53-летняя телезвезда показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети. Знаменитость поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в синем бикини, оформленном геометрическим принтом и цепями на лямках.

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      Екатерина Ештокина
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