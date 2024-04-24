Популярная телезвезда нарядила собак в цвет своей сумки за сотни тысяч рублей

Телезвезда Франкель вышла в свет с наряженными в цвет сумки Chanel собаками

Популярная американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель прошла по улице с животными, которые были одеты в цвет ее люксовой сумки за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость вышла в свет в наряде из денима, который состоял из комбинезона бренда Rivet Utility с прямыми штанинами и туфлями в тон наряду. В качестве аксессуаров она выбрала сумку марки Chanel стоимостью 10,5 тысячи долларов (839 тысяч рублей). Свой образ она дополнила многочисленными украшениями и солнцезащитными очками.

Франкель собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, ее сопровождали две собаки, наряженные в джинсовые жилетки.

Ранее в апреле 53-летняя телезвезда показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети. Знаменитость поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в синем бикини, оформленном геометрическим принтом и цепями на лямках.