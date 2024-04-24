Раскрыта одна из схем отката в деле арестованного замминистра Минобороны

Источник: следствие вменяет замглавы МО Иванову взятки в виде ремонта особняка

Следствие вменяет замминистру обороны Тимуру Иванову взятки в виде ремонта его особняка. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По его данным, Иванов брал взятки ремонтом: работы проводили в его загородном доме. Их оплачивали через цепочку посредников фирмы, получавшей подряды на госзаказ. «Это только одна из схем — есть и другие», — пояснил источник.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину он не признал.