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15:30, 24 апреля 2024Наука и техника

Названы сроки появления робота Tesla в продаже

Electrek: Tesla начнет продажи робота Optimus в конце 2025 года

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава корпорации Tesla Илон Маск назвал сроки появления первого робота компании в продаже. Об этом сообщает издание Electrek.

По словам Маска, робот Optimus должен стать доступен для заказчиков в конце 2025 года. Старт производства робота-гуманоида ожидается в конце 2024-го. В первую очередь Optimus появится на заводах Tesla в Техасе.

Руководитель Tesla также подчеркнул, что тестовые образцы робота уже способны выполнять определенные задачи в лаборатории. Маск уверен, что машина начнет приносить пользу сразу же — «выполняя реальные задачи на реальных заводах».

Илон Маск не стал раскрывать стоимость робота. Однако в конце марта он заявлял, что машина должна стоить примерно в два раза дешевле электрокара — то есть порядка 25 тысяч долларов, или около 2,3 миллиона рублей.

После анонса Optimus Маск заявлял, что беспилотные автомобили Tesla, по сути, являются роботами, однако им нужно придать форму гуманоида. По оценке предпринимателя, спрос на роботы Tesla может составить от 10 до 20 миллиарда единиц.

В конце 2023 года американская корпорация Tesla представила новую версию робота-гуманоида Optimus Gen 2. Скорость машины при ходьбе увеличилась на 30 процентов, вес сократился на 10 килограмм, также робот научился новым движениям.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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