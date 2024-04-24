Пара занялась сексом на глазах у прохожих и объяснила это выдавливанием прыща

На острове Джерси, коронном владении Великобритании в проливе Ла-Манш, идет суд над мужчиной и женщиной, которые занялись сексом на глазах у прохожих в парке. Об этом сообщает Jersey Evening Post.

43-летний Лоуренс Манкс и 46-летняя Лиза Фаррингтон оказались в центре скандала в сентябре 2023 года. Тогда сразу несколько свидетелей заявили, что пара занималась сексом на ступенях жилого комплекса в городе Сент-Хелиер. Полицию вызвал мужчина, живущий в доме через дорогу. Он заявил, что увидел в окно, как Манкс и Фаррингтон «совершали действия, похожие на совокупление». Еще двое очевидцев, проходивших мимо, видели пару и слышали стоны Фаррингтон, «как будто они занимаются сексом».

Манкс заявил, что стоял позади Фаррингтон и пытался выдавить прыщ у нее на шее, а она в шутку двигала бедрами. Женщина отметила также, что во время процедуры у нее, «возможно, задралась юбка». При этом оба признали, что в тот момент были сильно пьяны и плохо себя контролировали.

Во время заседания суда 23 апреля Фаррингтон сказала, что никогда не занималась сексом в общественных местах и испытывает отвращение к любителям подобных актов. Обвинитель спросил у Манска, считает ли он, что трое свидетелей лгут. На это мужчина ответил, что они просто ошиблись.

В итоге пара отказалась признавать вину, а сторона обвинения назвала их оправдания не заслуживающими доверия. «Свидетели обвинения дали ясные показания. Они отлично видели, что происходит, и у них нет причин давать ложные показания», — заявила представитель истца Кэти Ридли.

Окончательный приговор будет вынесен в понедельник, 29 апреля. Пару обвиняют в оскорблении общественной нравственности. Какое наказание они могут понести, не уточняется.

Ранее сообщалось о паре, которая занялась сексом на улице в Колумбии. Любовников прервало только появление полицейских.