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18:05, 24 апреля 2024Наука и техника

Шойгу рассказал о планах по пуску «Ангары» с Плесецка

Шойгу: в 2024 году планируется три пуска ракет семейства «Ангара» с Плесецка

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В 2024 году планируется три пуска ракет семейства «Ангара» с космодрома Плесецк, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

«В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса», — сказал министр.

Глава военного ведомства в ходе визита в Плесецк проинспектировал ход строительства и модернизации инфраструктуры одноименного космодрома. По его словам, с завершением модернизации второго стартового комплекса для ракет семейства «Союз-2» пусковые возможности Плесецка вырастут вдвое.

Ранее гендиректор Центра Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Алексей Варочко заявил, что летные испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5В» — носителя «Ангара-А5» с кислородно-водородным разгонным блоком КВТК — начнутся в 2030 году и завершатся в 2035-м.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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