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13:21, 24 апреля 2024Спорт

Стал известен шорт-лист кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»

Голенков и Грулев вошли в шорт-лист кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В московском «Локомотиве» подготовили шорт-лист кандидатов на замену форварду Артему Дзюбе. Об этом стало известно «Чемпионату».

В список вошли Егор Голенков («Ростов»), Мохамед Конате («Ахмат»), Вячеслав Грулев («Динамо»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Джонатан Окоронкво из тульского «Арсенала» и Иван Тимошенко («Родина»).

По информации источника, в «Локомотиве» окончательно разочаровались в Дзюбе и не планируют продлевать с ним контракт. Соглашение с 35-летним футболистом истекает 30 июня.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

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      Алексей Гусев
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