Токаев встретился с министром иностранных дел Великобритании

Президент Казахстана Токаев встретился с главой МИД Великобритании Кэмероном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом заявила пресс-служба главы республики в Telegram-канале.

«Мы с удовлетворением отмечаем динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией — нашим важным стратегическим партнером», — сказал казахстанский лидер. Кроме того, он отметил подписанное с Лондоном 24 апреля Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. По мнению Токаева, этот документ заложит качественно новую основу для расширения двусторонней повестки.

Ранее Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве. По словам министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, нет сомнений, что соглашение даст значимый импульс укреплению политических отношений между странами.