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18:53, 24 апреля 2024Бывший СССР

Токаев встретился с министром иностранных дел Великобритании

Президент Казахстана Токаев встретился с главой МИД Великобритании Кэмероном
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом заявила пресс-служба главы республики в Telegram-канале.

«Мы с удовлетворением отмечаем динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией — нашим важным стратегическим партнером», — сказал казахстанский лидер. Кроме того, он отметил подписанное с Лондоном 24 апреля Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. По мнению Токаева, этот документ заложит качественно новую основу для расширения двусторонней повестки.

Ранее Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве. По словам министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, нет сомнений, что соглашение даст значимый импульс укреплению политических отношений между странами.

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      Кристина Есикова
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